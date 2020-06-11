الحكومة تعلن عن المواعيد الجديدة لحظر التجوال بالمحال التجارية والمولات

صرحت الحكومة المصرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء “الدكتور مصطفي مدبولي” مشيرا إلى المواعيد الجديدة لحظر التجوال بالمحال التجارية والمولات، على ان تنتهى فترة العمل بها في تمام السادسة مساءا بدلا من الخامسة، وذلك في إطار التصدي لأزمة فيروس كورونا المستجد.

وقامت اللجنة العليا لإدارة الأزمة الأخيرة “فيروس كورونا” قد قامت بعقد اجتماع صباح اليوم من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، قامت خلاله بعرض موقف الحالات المصابة وحالات الشفاء وخطط الحكومة للفتح التدريجي وفقا لآخر تطورات الوضع الصحي في مصر.

ومن المقرر أن يتم تطبيق ذلك القرار بدءا من يوم الأحد الموافق 14 من شهر يونيو وحتى نهاية الشهر الجاري، على أن يستمر حظر حركة المواطنين في تمام الثامنة مساءا وحتى الرابعة صباحا، وحظر حركة وسائل النقل في تمام الثامنة مساءا، بينما مد فترة العمل بالمحال والمولات التجارية حتى السادسة مساءا.