سفير روسيا بالقاهرة: أهم إنجازاتنا توطيد التعاون مع مصر فى عدة مجالات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جيورجى بوريسينكو، سفير روسيا بالقاهرة، "إنه من أهم الإنجازات التى حققتها بلادنا على الساحة الدولية هو توطيد التعاون الروسى - المصرى، حيث تلقت علاقات الصداقة الممتدة بين بلدينا فى السنوات الأخيرة دفعة قوية جديدة فى مجالات الإنتاج والطاقة، بما في ذلك القطاع النووي المتطور والزراعة والثقافة".
وأكد بوريسينكو - في كلمته التي نشرتها سفارة روسيا بالقاهرة علي موقع الفيس بوك اليوم بمناسبة العيد القومى - أن بلاده تفتخر بالشراكة مع مصر وهي وارثة الحضارة المصرية القديمة، في الوقت الذي تتقدم فيه الدولة إلى المستقبل بصورة ديناميكية وتتماشي مع الاتجاهات العالمية الحديثة، مشيرا إلي أننا نستطيع بالجهود المشتركة أن نساهم في النمو الاقتصادي لبعضنا البعض، ونجعل العالم أكثر أمانا بوساطة تسوية الصراعات في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف، "نحتفل غدا باليوبيل الثلاثين للعيد الوطني الروسي الذي لا يبدو كبيراً مقارنةً بالقرون الطويلة لتاريخ بلادنا"، موضحا أن روسيا مرت خلال هذه الفترة التي يمتد تاريخها إلى أكثر من ألف سنة، عبر طريق طويل وحققت إنجازات اقتصادية واجتماعية وكذلك في السياسة الخارجية ورسخت قدراتها العسكرية.
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