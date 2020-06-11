شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طائرات شحن تركية تتجه لمدن الغرب الليبى دعما للميليشيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر صحفية عن توجه ثلاث طائرات شحن تركية إلى مدن الغرب الليبى دعما للميليشيات المسلحة، مشيرة إلى أن طائرتين أقلعتا من أسطنبول والثالثة من قاعدة قونا.

ورصدت مواقع عسكرية متخصصة فى تتبع حركة السفن والطائرات تفاصيل حول التحركات العسكرية التى تقوم بها أنقرة دعما للميليشيات، مشيرة إلى إبحار سفينتي الشحنCIRKIC من مينائى اسطنبول وحيدر باشا فى تركيا حيث أقدمت فرقاطة يونانية على منع مرورها وتفتيشها فى إطار عملية إيرينى التى تراقب تهرب الأسلحة لليبيا.

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كان الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية قد أكد أن المبادرة المصرية بشأن ليبيا أضحت في صلب العمل السياسي العربي والدولي لإعادة الاستقرار إلى ليبيا. وفق تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وعبر قرقاش عن دعم الإمارات للجهود المصرية، في تغريدة عبر "تويتر" قائلا: "نستمر في جهودنا مع القاهرة سعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار وتفعيل المسار السياسي"، ولفت إلى أن "سراب الحسم العسكري الذي تريده أنقرة يطيل معاناة الليبيين، ويخالف الإجماع الدولي"، وكانت الإمارات أعلنت، السبت الماضي، تأييدها للجهود المصرية الداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.

واعتبر وزير الدوولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، أن الحل العسكري الذي تسعى إليه أنقرة في ليبيا يطيل معاناة الليبين. وقال: سراب الحسم العسكري الذي تريده أنقرة يطيل معاناة الليبيين ويخالف الإجماع الدولي".