شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل: الحكومة وضعت خططا لإعادة فتح جميع الأنشطة تدريجيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، أن الدولة تتابع الوضع الصحى على مستوى الجمهورية أولا بأول، ووضعت خططها لإعادة فتح جميع الأنشطة فى البلاد تدريجيا فى ضوء تطورات الموقف الصحى، وتتميز هذه الخطط بالمرونة مع أى تطور فى الحالة الصحية.











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