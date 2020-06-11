شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام 15 جامعة جديدة إلى اتحاد الجامعات العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت أعمال المجلس التنفيذى لاتحاد الجامعات العربية والذى عقد عبر تقنية الاتصال عن بعد بمشاركة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سلامة، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ورئيس الدورة 52 للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية و رئيس المجلس التنفيذى.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوا ، شارك فى أعمال المجلس الأمينان العامان المساعدان للاتحاد الدكتور خميسى حميدي والدكتور عبد الرحيم الحنيطى، ورؤساء جامعات عربية من الأردن ومصر والسعودية ولبنان واليمن وقطر والبحرين وعُمان وفلسطين وموريتانيا.

ووافق المجلس التنفيذى لاتحاد الجامعات العربية على انضمام 15 جامعة جديدة من مصر والأردن وسوريا واليمن وتونس والعراق إلى مظلة الاتحاد.

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كما وافق المجلس على تفوض الاتحاد باتخاذ القرارات المهمة نيابة عن المؤتمر العام بسبب جائحة فيروس كورونا و تسهيل إجراءات العضوية للجامعات العربية الراغبة في الانضمام إلى مظلة اتحاد الجامعات العربية

كما تطرق المجلس إلى تحديد الجامعة المضيفة للمؤتمر السنوي لاتحاد الجامعات العربية العام القادم هذا بالإضافة إلى مناقشة ضرورة الاهتمام بتطوير منظومة التعليم عن بُعد.

الجدير بالذكر أن الاتحاد كان قد أنشأ منصة التعلم الإلكترونى، والتي تهدف إلى توفير التعلم عن بعد للطلبة العرب في مختلف المستويات الأكاديمية بسبب تعطل الجامعات العربية أثناء انتشار فيروس كورونا.

ويستمر الاجتماع لأكثر من ساعتين وهى المرة الأولى التى يعقد فيها الاجتماع بشكله الافتراضى نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم واتخاذ الإجراءات الاحترازية فى مواجهة أزمة كورونا.