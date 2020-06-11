شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى بموسكو يناقش أوضاع الشرق الأوسط مع نائب وزير الخارجية الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى السفير المصرى فى موسكو إيهاب نصر بالمبعوث الخاص لروسيا للشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف أمس فى العاصمة الروسية.

وقال موقع الخارجية الروسية إن المقابلة التى جاءت بناء على طلب السفير المصرى شهدت تبادل وجهات النظر حول الوضع فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع تركيز خاص على الوضع فى ليبيا وآفاق التسوية بين إسرائيل وفلسطين.

يأتى هذا بعدما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى مكالمة هاتفية مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين يوم الاثنين الماضى، والذى تناول أخر تطورات القضية الليبية.

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واستعرض الرئيس السيسى خلال الاتصال موقف مصر الاستراتيجى الثابت تجاه القضية الليبية، والذى جسدته مبادرة إعلان القاهرة لحل الأزمة فى ليبيا المتكاملة تحت الرعاية المصرية لحل الأزمة في ليبيا، والمتسقة مع الجهود الدولية المتعددة ذات الصلة، لاسيما فيما يتعلق بالحفاظ على المؤسسات الوطنية الليبية، وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تساهم في تأجيج الأزمة، والانعكاسات السلبية لذلك على أمن واستقرار الشرق الأوسط بالكامل.

من جانبه؛ أشاد الرئيس الروسي بمبادرة "إعلان القاهرة" من حيث توقيت طرحها، والإطار الشامل لها الذي يقدم طرحاً متكاملاً وبناءً لتسوية الأزمة، الأمر الذي يمنح قوة دفع للعملية السياسية في ليبيا، وكذا يرسخ من دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط.