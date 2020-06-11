شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل: الدولة تسعى للتوازن بين صحة المواطنين وعجلة الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن الدولة وهى تتعامل مع فيروس كورونا، تضع نصب أعينها تحقيق التوازن بين صحة وسلامة المواطنين وإدارة عجلة الاقتصاد، وذلك خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس.

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