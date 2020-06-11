القوى العاملة: صرف 10 آلاف جنيه للرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بشمال سيناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت مديرية القوي العاملة بشمال سيناء ، بتسجيل 366 عامل غير منتظم بوحدة العمالة بالمديرية ، كما تم صرف رعاية اجتماعية لنحو 5 عمال من هذه الفئة قدره 10 آلاف جنيه.
تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من محمد سالم عبد المالك مدير المديرية عن ما تم انجازه خلال مايو الماضي، مشيرا إلي أن المديرية قامت بتسجيل 8 من راغبى العمل وتعيين 4 منهم في منشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة عن طريق مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.
كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 6 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي .
يذكر أن وزير القوي العاملة محمد سعفان، تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل .
وفي تقريره للوزير ، أوضح المستشار العمالي بعمان طلعت السيد ، أن وزارة العمل الأردنية قررت تمديد فترة العمل بالقرار الصادر من مجلس الوزراء والمتعلّق بتخفيض قيمة رسوم تصاريح العمل لحالتي التجديد وتغيير مكان العمل (داخل القطاع الزراعي وقطاع المخابز) حتى أول يوليو المقبل.
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