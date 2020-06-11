أخبار مصر | لو هتخرج.. 30 شرطًا يجب توافرها في المطعم السياحي لسلامتك الشخصية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 02:17 مساءً - انت الان تقراء خبر لو هتخرج.. 30 شرطًا يجب توافرها في المطعم السياحي لسلامتك الشخصية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت غرفة المنشآت السياحية، عن 30 شرطا لعودة المنشأة السياحية إلى العمل.

يذكر أن وزير الدولة للإعلام، أعلن منذ قليل عن دراسة فتح الأماكن والمنشآت السياحية في أول يوليو.

وعن العودة قال عادل المصرى رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، إنها بالضوابط والاشتراطات والتي أقرتها وزارة السياحة والآثار، والتي وصلت إلى 30 شرطًا لسلامة وأمان الزوار والعاملين، وهي كالتالي:

- ضرورة حصول المنشآة على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار ومن الغرفة كشرط أساسي للسماح لها بالتشغيل.

- أن تعمل المنشآة بنسبة 50 ٪ فقط من طاقتها الاستعابية للرواد والزبائن وذلك كحد أقصى إلى حين إشعار أخر.

- مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي معاها، وترك مسافة لاتقل عن مترين بين كل طاولة طعام وأخرى، ومتر واحد بين كل شخص وآخر على المائدة الواحدة،

- العائلات حد أقصى (6) أفراد على المائدة الكبيرة.

- تشغيل المصاعد -إن وجدت- تكون بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية لها.

- غلق أماكن ألعاب الأطفال.

- حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أى نشاط يتعلق بتجمعات.

- حظر تقديم الشيشة، وإزالة المفارش القماش من على موائد الطعام واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام (تستخدم مرة واحدة) وذلك قدر المستطاع، وفي حالة استخدام المفارش القماش، يتم الإلتزام بتغيير المفارش بعد كل مستخدم.

- الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع، مع ضرورة توفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام.

- وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياه والمصاعد،

- الالتزام بتعقيم جميع نقاط التلامس "مثل مقابض الأبواب، وصنابير المياه" بشكل دوري في كافة الأنحاء، وتعقيم دورات المياه بين كل عميل وآخر باسخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، وتطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم.

- حظر البوفيهات المفتوحة مع السماح بخدمة البوفيه "غير المفتوح" واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة.

- وضع لافتات عند مدخل المنشأة بعدم دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا،

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- توفير مطهرات للأيدي في مداخل المنشآة، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم قبل الدخول،

- وضع الإرشادات التوعوية في جميع أنحاء المنشآة، وتوفير سلات مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس في الحمامات والمطابخ،

- التخلص من النفايات بشكل آمن وفقا لإرشادات وزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة،

- التزام المنشأة بتوفير تهوية جيدة في الأماكن المغلقة وتنظيف فلاتر التكييفات بصورة دورية.

- تقليل التزاحم والتدافع عند مدخل المنشآة من خلال تفعيل الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية، أو التليفون، أو أي وسيلة أخرى.

- خدمة الـTake-away ترك مسافة "متر"بين كل عميل وأخر داخل المطعم للطلب والدفع والحصول على إيصال ثم الخروج.

- عدم قيام العميل بالانتظار داخل المطعم على أن يقوم مندوب المطعم بتسليم الطلبات في المساحة المكشوفة بالخارج، ووضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن انتظار رواد.

فيما يخص العاملين

وحول الضوابط الخاصة بالعاملين بالمنشآت السياحية وما اقرته الضوابط والاشتراطات الصحية قال عادل المصرى، إن المطاعم والكافيتريات والحلوانية السياحية اشتراطاتها كالآتي:

- العمل بنسبة 50% من حجم عمالة المنشأة وذلك كحد أقصى إلى حين إشعار أخر.

- إجراء قياس درجات الحرارة لجميع العاملين يوميًا.

- إخطار وزارة الصحة والسكان بأي حالة إصابة يتم اكتشافها.

- توفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين ومواد التعقيم من خلال الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

- التزام جميع العاملين في المنشآة بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل.

- عدم تشغيل من يعاني من أعراض مرضية.

- التوعية الدورية للعاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والإجراءات الوقائية في التعامل.

- توزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية في المطابخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعى.