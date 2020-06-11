أخبار مصر | برلمانية: السيسي أعاد لمصر دورها المحوري إقليما وعالميا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 02:17 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية: السيسي أعاد لمصر دورها المحوري إقليما وعالميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بما حققه الرئيس السيسي خلال فترة توليه حكم مصر منذ 6 سنوات، مؤكدة أنه حقق طفرات عدة في مختلف المجالات.

وأوضحت منير، في بيان صحفي، أن الرئيس استطاع بحنكة وحكمة وإرادة قوية بالتعاون وتنسيق الجهود في الداخل والخارج على استعادة مكانة مصر من جديد، وعودة دورها الرئيسي سواء على المستوى المحلي او الدولي أو الاقليمي، وأنه على المستوى الإفريقي نجح الرئيس السيسي في عودة العلاقات الطيبة بين مصر ودول القارة، وحفظ لمصر مكانتها القديمة بين دولها، وبرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي استطاع أن يضع لمصر دور رئيسي ومحوري في حل مشكلات وقضايا القارة السمراء.

ولفتت، أن الرئيس صنع نهضة شاملة على مستوى جميع المجالات في الداخل، فبفضل المبادرات التي شملت كافة القطاعات سواء الصحة او التعليم، او الرياضة، او المبادرات الاجتماعية، عملت على تغيير مسار العمل داخل هذه الملفات مما انعكس في النهاية على المواطن المصري والخدمات التي تقدم له.

وأكدت أن الرئيس حرص على تقوية العلاقات المصرية بدول العالم المختلفة، وعمل على تقوية الروابط والعلاقات وإيجاد حلقة وصل في التواصل من خلال عقد مؤتمرات الشباب ومنتديات الشباب التي حازت على إشادات دولية كبرى بقدرة مصر على لم شمل شباب العالم وبحث قضاياهم وطرح حلول لمشكلاتهم.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى اليوم.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".