أخبار مصر | إنفوجرافيك| "الثانوية العامة وفتح المساجد وعودة السياحة والطيران".. قرارات مهمة من الحكومة بشأن كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 02:17 مساءً - انت الان تقراء خبر إنفوجرافيك| "الثانوية العامة وفتح المساجد وعودة السياحة والطيران".. قرارات مهمة من الحكومة بشأن كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"فيروس كورونا، مرحلة التعايش، قرارات عاجلة ومهمة، موعد جديد لحظر التجوال".. تفاصيل جديدة ومهمة بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتستعرض " الخليج 365 " في الإنفوجرافيك التالي أبرز قرارات الحكومة المصرية، في مؤتمر صحفي، وتصريحات أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام وجاءت كالآتي:

- تعديل موعد حظر التجوال من 8 مساءً إلى 4 صباحا اعتبارا من الأحد المقبل.

- مد عمل المحلات لمدة ساعة لينتهى 6 بدلا من 5 مساءً.

- استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات العامة حتى نهاية الشهر الجاري.

- السماح للنوادى الرياضية بتلقي اشتراكات أعضائها اعتبارا من 15 حتى 30 يونيو الجاري.

- دراسة فتح دور العبادة اعتبارا من أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا.

- عودة حركة السياحة والطيران في المحافظات الأقل إصابة اعتبارا من أول يوليو المقبل.

- عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها مع الشروط والإجراءات المتفق عليها.

وأعلن أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، اتخاذ الحكومة قرارًا باستمرار قرارات تخفيض حضور العمالة في الوزارات والجهات الحكومية، على أن يكون لكل وزير تقرير الإجراءات الخاصة بالعمل في الجهة الخاصة به.

Advertisements

وأضاف هيكل، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، ظهر اليوم، عقب انتهاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، أن مواعيد حظر التجوال الجديدة من 8 مساءً حتى الرابعة صباحاً، وستبدأ من يوم الأحد حتى يوم الثلاثاء 30 يونيو.

وأوضح أن اللجنة قررت استمرار غلق المتنزهات والشواطئ العامة، كما قررت اللجنة السماح للنوادي الرياضية في بدء تلقي الاشتراكات من المواطنين من 15 يونيو حتى 30 يونيو، على أن يتمّ استغلال تلك الفترة في رفع كفاءة المنشآت، وتطهيرها خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أنَّ اللجنة قررت عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها المحدد سلفاً، وفق الضوابط والشروط الصحية، ومتابعتها يومياً حرصاً على سلامة الطلاب.