مصر | ضبط 4 متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 02:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 4 متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية والبحيرة، من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (صاحب معرض أجهزة كهربائية، وآخر حاصل على دبلوم - مقيمان بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية)، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء مُتخذان من محل إقامتهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما المؤثم ومقابلة عملائهما المترددين عليهما من راغبى التعامل فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان وضبطهما حال قيامهما بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية (17493 دولار أمريكى - 100ريال سعودى - 59100 جنيه مصرى)، وكذا (2 هاتف محمول) بفحصهما تبين وجود بعض المحادثات والرسائل الكتابية والصوتية مع العديد من عملائهما راغبى التعامل بالنقد الأجنبى، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى.

ومن ناحية آخرى، واستمرارًا لجهود مكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبى فقد أكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام (إثنين من أصحاب محلات المصوغات بمحافظة البحيرة) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مُتخذان من المحلين المشار إليهما وبدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة مقرًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم استهدافهما وضبطهما حال قيامهما بالاتجار فى النقد الأجنبى وبحوزتهما (65300 جنيه مصرى - 2317 دولار أمريكى – 2455 يورو- عملات أجنبية أخرى) وبمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

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وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس تأجيل محاكمة مسئول بجمرك العبور وآخر لاتهامهما بـتزوير أوراق رسمية لتسهيل تهريب شحنات كبيرة من الأدوية، لجلسة 16 يوليو للاطلاع.

صدر القرار برئاسة المستشار حامد حسنين بعضوية المستشارين إبراهيم عليوة وعبد الجليل مفتاح والدكتور محمود عبد المنعم القرموطي.

وأسندت النيابة للمتهم الأول حال كونه موظفًا عامًا بجمرك العبور، والثاني ليس من أرباب الوظائف العمومية تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو "36 بوصلة توصيل أذون إفراج"، والمنسوب صدورهما إلى ميناء العبور الجاف وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن اتفقوا معه على إنشائهما على غرار المحررات الصحيحة وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها فقام بتدوين بياناتها وتزييلها بتوقيعات نسبت زورا للمختصين، ومهرها بعلامات مقلدة موضوع الاتهام التالي عزاها لذات الجهة فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما قلد المتهمون بواسطة الغير ما تم شعار الجمهورية "جمرك ميناء العبور"، بأن اصطنعهما على غرار القالب الصحيح لهما واستعملهما بأن مهر بهما المحرر المزور محل الاتهام السابق مع علمهم بتقليده.

واستعملوا المحرر المزور موضوع الاتهام الأول مع علمهم بذلك للاعتداد به فيما أعد من أجله بأن تقدموا به للاعتداد به أمام الجهات المختصة "ميناء الإسكندرية"، واشتركوا بطريق الاتفاق مع موظفين عاميين حسن النية "القائمين على استلام البوصلات محل الاتهام الأول" ك، في ارتكاب تزوير في محررًا رسميًا وهي 39 بوصلة توصيل، أذون افراج" بما يفيد تصديرهم حال تحريرهم المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بان مثل المجهول أمامهما وأمدها بالمحرر المزور موضوع الاتهام الأول محتجًا بما ورد به من بيانات مزورة على خلاف الحقيقة فأثبتها الموظفون حسن النية بدفاترهم دون علمهم بتزويرها فتمت الجريمة.