مصر | إحباط ترويج 13 قطعة سلاح ناري بالغربية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 02:17 مساءً - انت الان تقراء خبر إحباط ترويج 13 قطعة سلاح ناري بالغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط الأجهزة الأمنية، 13 قطعة سلاح نارى بحوزة 13 متهم عبارة عن بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، 2 مسدس أحدهما معدل لإطلاق الأعيرة النارية، خلال حملة مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية وإدارة قوات الأمن إستهدفت دائرة مركز شرطة سمنود.

كما ضبطت 8 فرد خرطوش، (17) طلقة مختلفة الأعيرة، ضبط (10) قضايا إتجار فى المخدرات، ضبط خلالها كمية من مخدر الهيروين وزنت (1،087 كيلو جرام )، كمية من مخدر الحشيش وزنت 190 جراما)، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (150 جراما)، (494) قرصا مخدرا، ضبط (8 متهمين هاربين) مطلوب ضبطهم وإحضارهم في العديد من القضايا ومن بينها (مخدرات وسلاح نارى، ضرب، تزوير، شروع فى قتل، قتل)، ضبط (9) قطع أسلحة بيضاء، تنفيذ (271) حكما قضائيا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف العناصر الإجرامية الخطرة من حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة والعناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين.

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وفي سياق آخر، ضبطت مديرية أمن القاهرة، عاطلا بتهمة سرقة سائق وحيازته على سلاح أبيض "سكين" بمنطقة الساحل دائرة القسم.

وكانت البداية أثناء مرور قوة أمنية بدائرة قسم شرطة الساحل لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة صادر من أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر تمكنت من تم ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية وبحوزته (سلاح أبيض "سكين"- حقيبة بداخلها "مبلغ مالي- هاتف محمول- بطاقة رقم قومي-رخصة قيادة- تذاكر خاصة بشركة نقل جماعي").

وجاء ذلك فور ارتكابه واقعة سرقة الحقيبة المضبوطة بحوزته من سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي وبسؤال المجني عليه قرر بأنه أثناء استقلاله السيارة قيادته "أتوبيس تابع لشركة نقل جماعي " فوجئ بقيام المتهم بمغافلته وخطف حقيبة اليد الخاصة به وبداخلها المسروقات المشار إليها، ولاذ بالفرار، وحال قيام (أحد المواطنين – مقيم بدائرة القسم شبرا الخيمة ثان) بملاحقة المتهم هدده الأخير بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته إلى أن تمكنت القوات من ضبطه.

وبمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المجني عليه اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.