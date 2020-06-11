شكرا لقرائتكم خبر عن فض سوق الخميس في طوخ وقها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فضت الأجهزة التنفيذية في مدينتي طوخ وقها بالقليوبية، السوق الأسبوعي للمدينتين، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقام محمد ياسين، نائب رئيس مدينة طوخ، بفض السوق الأسبوعي في المدينة، صباح اليوم، ومنع وقوف الباعة الجائلين في شوارع بورسعيد ومجلس المدينة والقيثارية.

كما شنت المهندسة أمل فوزى، رئيس مدينة قها، حملة لإزالة الإشغالات بمعاونة قوات الشرطة وتم فض سوق للباعة المتجولين، صباح اليوم، بالمدينة، وقالت «فوزي» إن مجلس المدينة بالتنسيق مع فريق الأزمات ومسؤول قسم الإشغالات ومسؤول قسم المتابعة قاموا بفض سوق الخميس بشارع القيسارية وفض أي تجمعات للمواطنين ضمن الإجراءات التي اتخذها مجلس المدينة بعدم السماح للباعة الوافدين من خارج المدينة بالدخول للسوق.

وأكدت رئيس المدينة على ضرورة التزام كل بائع بالمدينة التابع لها ومنع وفود أي باعة من خارجها وأن يتوجب على كل مواطن تنفيذ كل القرارات والبعد عن التجمعات وارتداء الكمامة لمقاومة الفيروس حفاظًا على سلامتهم وسلامة ذويهم.

فض سوق الخميس فى طوخ وقها

فض سوق الخميس فى طوخ وقها

فض سوق الخميس فى طوخ وقها

فض سوق الخميس فى طوخ وقها

فض سوق الخميس فى طوخ وقها

فض سوق الخميس فى طوخ وقها

فض سوق الخميس فى طوخ وقها