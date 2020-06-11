شكرا لقرائتكم خبر عن تداول ١٤٢ ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، نشاطا ملحوظا على الرغم من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وبلغ إجمالى البضائع المتداولة ١٤٢ ألف طن.

وقال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطا ملحوظا ويستمر تدفق السلع والبضائع عبر ميناءي الإسكندرية والدخيلة اللذان يشهدان نشاطاً دون توقف، حيث بلغ إجمالي السفن العاملة بالميناء ٣٣ سفينة، ووصلت ١١ سفينة، غادرت ١٤ أخرى.

وأضاف «شاهين» أن إجمالي البضائع الواردة بالميناء، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بلغ ١٢٤ ألف طن، واجمالي البضائع الصادرة ١٩ ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة ٩٩٦حاوية، والواردة ١٠٧٣ حاوية.

ووجه رئيس الهيئة، المختصين في الميناء، للاهتمام بصادرات وواردات المنتجات التي تؤمن الغذاء للمصريين وغيرهم ممن يستقبلون الصادرات المصرية، وكذلك المواد البترولية والطبية.

وشدد على ضرورة تيسير وتسريع عمليات الشحن والتفريغ بالميناء على مدار الأربع والعشرين ساعة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحماية من انتشار فيروس كورونا «كوفيد- 19».

ومن جانبه، أشار رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الميناء، إلى دخول ٦٦٢٣ شاحنة عامة من الميناء، وخروج ٦٤٧١ أخرى، مؤكدا اتباع كافة الجهات المعنية بالميناء الإجراءات الاحترازية للحماية من انتشار فيروس كوفيد 19، كما تستمر أعمال التطهير والتعقيم للأماكن التي يتردد عليها الموظفين والعملاء.

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