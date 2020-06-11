شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتسلم «الدفعة الأولي» من بوابات تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم، «الدفعة الأولي»، من بوابات تعقيم لجان الثانوية العامة بمدرسة الشهيد النقيب أحمد عبدالرحيم السرسي «الثانوية القديمة بنات سابقاُ» بشبين الكوم تمهيداً لتوزيعها على مقار اللجان المختلفة بنطاق المحافظة، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لأداء امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية في ظل تداعيات كورونا، كان في إستقباله وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية .

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، على أن بوابات التعقيم من إنتاج مصنع 999 الحربي التابع لوزارة الإنتاج الحربي، وسوف يتم توزيعها بواقع 2 بوابة لكل لجنة، مشيراً إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 32 ألف و305 طالب وطالبة موزعين على عدد 101 لجنة أساسية و19 لجنة احتياطية، وتم تجهيز اللجان وتوزيع الطلاب بواقع 14 طالب وطالبة بحد أقصى بكل لجنة ومراعاة المسافات البينية بينهم حرصاً على صحتهم سلامتهم، وتم التنسيق مع مديرية الأمن بشأن تأمين أعمال الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة على مدار 24 ساعة، وكذا التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لتوفير المستلزمات الوقائية الكافية والتعقيم اللازم للطلاب والعاملين، وتوفير طبيب وممرضة بكل لجنة.

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة إزالة كافة المعوقات التي تعرقل سير الامتحانات وتطهير وتعقيم اللجان قبل وأثناء الامتحانات، والتأكد من جودة مواد التطهير وتوفير كميات كافية من المطهرات لأبنائنا الطلاب واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات في ظل تداعيات فيروس كورونا، مؤكداً على استمرار عمل لجان المتابعة للمرور على المدارس ولجان الامتحانات للتأكد من تنفيذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية بالمدارس حرصا على صحة وسلامة أبنائه الطلاب.