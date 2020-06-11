شكرا لقرائتكم خبر عن بقرار جمهوري.. المستشار نجاح موسى مساعدًا أول لوزير العدل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 253 لسنة 2020 بندب القاضي نجاح أحمد محمد موسى، نائب رئيس محكمة النقض، للعمل مساعدًا أول أول لوزير العدل.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.
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