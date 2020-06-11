شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان جداول الامتحانات لطلاب الفرق النهائية بجامعة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، إنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء ببدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية الأول من يوليو المقبل، قام قطاع التعليم والطلاب بالجامعة بإعلان الجدول الزمني للامتحانات وإلزام الكليات بوضع تصور للجدول وعرضه على الطلاب لإبداء الرأي ورفعها لنائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب لتنظيم أعداد الطلاب يوميا خلال الامتحانات.

من جانبه، قام الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، باعتماد الجداول بجميع الكليات بعد المراجعة والتعديل، حيث قامت جميع الكليات بإعلان الجداول على الموقع الرسمي للجامعة والمواقع الخاصة بالكليات مع وضع مخططات تفصيلية لتوزيع الطلاب على اللجان المختلفة متخذين في الاعتبار جميع الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في دليل الإجراءات الصادر من قطاع التعليم والطلاب والمعتمد من مجلس الجامعة بتاريخ ٣١ مايو الماضي.

ويشمل دليل الإجراءات، الإطار الزمني لامتحانات الفصل الدراسي الثاني ٢٠١٩-٢٠٢٠ والضوابط والإجراءات الخاصة بإدارة الكليات، الامتحانات وضوابط أعمال الكنترول والتصحيح، الضوابط الخاصة بعمل المشرفين والمراقبين في اللجان الامتحانية وأخيرا الضوابط والاجراءات الخاصة بالطلاب.