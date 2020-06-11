شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. قرار جمهوري بندب مساعدين لوزير العدل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 254 لسنة 2020 بندب الأسماء التالية للعمل مساعدين لوزير العدل. ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، وجاءت الأسماء كالتالي: الوضع في مصر Advertisements

اصابات 38,284

تعافي 10,289

وفيات 1,342

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. قرار جمهوري بندب مساعدين لوزير العدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.