«الداخلية»: ضبط 4487 شخصًا مخالفًا لـ«حظر التجوال» خلال 24 ساعة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على 4 آلاف و487 مواطن لمخالفتهم قرارات حظر تحرك المواطنين.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إنه «في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، وذلك على النحو التالي:
ضبط 4487 شخص مخالف لقرار حظر تحرك المواطنين.
ضبط 2379 مركبة مخالفة«.
وأضافت «الوزارة» أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لافتة إلى أنه «تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها -بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين».
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