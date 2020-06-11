شكرا لقرائتكم خبر عن دعم «عزل أبوكبير» بمستلزمات طبية بـ 53 ألف جنيه ضمن مبادرات المجتمع المدني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، قيام المديرية بالتعاون مع جمعية الشفاء الخيرية بأبوكبير، بتدعيم قسم العزل بمستشفي أبوكبير المركزي لمواجهة فيروس كورونا، بمستلزمات طبية ووقائية وأدوات تطهير وتعقيم بقيمة 53 ألف جنيه، شملت «كمامات جراحية- كمامة N95- قفازات- ماسكات تنفس- جهاز ضغط ديجيتال- بدل وقاية- ترمومتر كشف حراري – مستلزمات تطهير وتعقيم»، مساهمة منها في استكمال إجراءات الحجر الصحي بمستشفى أبوكبير المركزي، واستمرار تقديم الخدمات الصحية والعلاجية اللازمة للمصابين بقسم العزل.

ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمبادرات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشطة، في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للجهاز التنفيذي في التعامل مع جائحة كورونا، من خلال تقديم المساعدات الغذائيه والطبية والوقائية للمصابين بالفيروس، وكذلك الوافدين من الخارج والخاضعين لإجراءات العزل الطبي بمستشفيات العزل، بالإضافة إلى الخاضعين لإجراءات العزل المنزلي .

وأضاف المحافظ، أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة، في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً، ورفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكدا على تضافر كافة الجهود بين جهات العمل المختلفة لمواجهة فيروس كورونا والعبور من هذه الأزمة بسلام.