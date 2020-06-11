شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: وحدة تدخل سريع جديدة للنظافة بتكلفة 25 مليون جنيه كمرحلة أولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، عن إنشاء وحدة جديدة للتدخل السريع بتكلفة تقدر بـ(25) مليون جنيه كمرحلة أولى لدعم منظومة النظافة وقطاع تحسين البيئة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، مشيراً إلى أنه قد تم رصد مبلغ (30) مليون جنيه لشراء المعدات اللازمة كدعم في المرحلة الثانية وذلك للتدخل الفورى والتعامل مع مختلف بؤر وتجمعات القمامة والحد من انتشارها.

وشدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على معدات الوحدة وتعظيم مواردها لصالح التنمية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن والقرى.

وأكد المحافظ على أن إنشاء وحدة التدخل السريع يأتى في إطار خطة المحافظة لتحسين البيئة ورفع كفاءة منظومة النظافة والحفاظ على الرونق الحضارى والجمالى للمحافظة وإعادة المنوفية إلى سابق عهدها، كما أكد على أن قطاع منظومة النظافة وتحسين البيئة سيشهدان طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة من خلال تفعيل واستخدام معدات الوحدة والعمل على تحسين مستوى منظومة النظافة بدائرة المحافظة.

وأوضح اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة، أن وحدة التدخل السريع ستبدأ العمل بقوة 2 سيارة حمولة 70 طن وعدد 3 سيارات حمولة 20 طن و2 لودر كبير وكذا 2 لودر زاحف، هذا وتضم وحدة التدخل السريع عدد 3 معدات مكنسية للإرتقاء وتحسين الخدمات المقدمة.