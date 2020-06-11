شكرا لقرائتكم خبر عن فريق «هندسة الزقازيق» يحصل على الجائزة الذهبية من جمعية أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل الفرع الطلابي بقسم الهندسة الصناعية بكلية الهندسة جامعة الزقازيق ( IEOM ZAG) على الجائزة الذهبية من الجمعية الدولية للهندسة الصناعية وإدارة العمليات بالولايات المتحدة الأمريكية لأفضل فرع طلابي حيث تفوق على 120 فرعا على مستوي 47 دولة من دول العالم.

ومن جانبها، قالت الدكتورة نهى أحمد على مصطفى، المدرس بقسم الهندسة الصناعية بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، والمشرف على الفرع، والتي حصلت بدورها على جائزة أفضل مشرف لفرع طلابي للجمعية لهذا العام، في تصريحات صحية، الخميس، إن الجمعية الدولية للهندسة الصناعية هي جمعية علمية وأكاديمية دولية، تهتم بإنشاء روابط بين المتخصصين في مجال الهندسة الصناعية وإقامة مؤتمرات وأحداث دولية في مختلف الدول، لنشر الأبحاث العلمية والتكامل مع الصناعة في مجال الهندسة الصناعية وإدارة العمليات.

وأضافت «مصطفى» أن الفرع الطلابي بقسم الهندسة الصناعية بجامعة الزقازيق، هو الفرع الأول للجمعية على مستوى الجامعات المصرية، وتأسس عام 2017 وتمكن الفرع على مدار السنوات الماضية من تحقيق عدد كبير من النجاحات والمشاركات من زيارات ميدانية للمصانع وعقد ندوات وورش عمل متنوعة، مما أهله للمنافسة على الجائزة السنوية لأفضل فرع طلابي لهذا العام.