شكرا لقرائتكم خبر عن أول مشروع حماية بحرية متكامل لـ3 مواقع أثرية بالمنتزه بتكلفة 60 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عاشور راغب عبدالكريم، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في وزارة الموارد المائية والرى، الخميس، إن الهيئة تعد حالياً دراسة وافية لتنفيذ أول مشروع حماية متكامل لمنطقة آثار المنتزة شرق الإسكندرية بتكلفة تقارب 60 مليون جنيه بينها 39 مليون جنيه للحائط الأثرى.

وأوضح «عبدالكريم» – في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» – أنه ترأس لجنة رسمية لمعاينة المنطقة بتكليف من الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى بهدف معاينة 3 مواقع على الطبيعة والتعرف على حجم التأثر للحائط البحرى الأثرى والكوبرى والفنار وإعداد دراسة شاملة تمهيداً لتنفيذ مشروع حماية متكامل خاصة وأن المنطقة تعد من اهم المناطق الاثرية في الإسكندرية وتمثل قيمة تاريخية وتراثية كبيرة.

وأشار إلى أنه جرى تنفيذ أعمال حماية خفيفة قبل سنوات وإنما المشروع الجارى دراسة تنفيذه وتكلفته سيكون كبير وشامل، مشيراً إلى تواصل مسؤولي شركة المنتزة مع الهيئة بعدما تم ظهور مشكلات في الحائط الأثرى وتشققات تهدد بإنهيار الكوبرى وكذا الفنار وطلبوا الاستعانة بالهيئة لتنفيذ مشروع حماية وتم بالفعل معاينة الموقع والوقوف على مدى الخطورة خاصة وانها منطقة اثرية ورمز تاريخى مهم.

وتابع: «تنفيذا للتكليف الوزارى تم إجراء معاينة على الطبيعة بحضور كل من اللواء شيرين العداس رئيس شركة المنتزة والمهندسة عزة أحمد مدير عام الصيانة بإدارة غرب الدلتا بالإسكندرية والمهندس أحمد فتحى مدير مشروع الحماية البحرية لقلعة قايتباى في الإسكندرية وتقرر إجراء دراسة شاملة للموقع وتنفيذ الحل المناسب بالتنسيق مع الآثار الإسلامية وشركة المنتزة بهدف حماية الكوبرى والفنار والحائط البحرى».

وعن التكلفة المتوقعة للمشروع قال رئيس هيئة حماية الشواطئ أن تكلفة مشروع حماية الحائط تبلغ نحو 39 مليون جنيه وبعد إضافة منطقتى الكوبرى والفنار من المتوقع ان تصل التكلفة الاجمالية للمشروع ككل إلى نحو 60 مليون جنيه مشيرا إلى أنه بعد توفير التمويل اللازم سواء من خلال الوزارة أو الشركة سيتم بدء التنفيذ مع العام المالى الجديد 2020 / 2021 في يوليو المقبل باعتباره مشروع عام ومصلحة قومية.

بدوره قال أحمد عبدالفتاح الخبير الأُثري ومستشار وزير الآثار الأسبق أن تاريخ انشاء الفنار والكوبري يرجع إلى عام ١٩٢٥ وجرى استكمال البناء خلال الفترة من 1925 وحتى 1936 وما بعدها مشيرا إلى أن فنار المنتزة يعد بمثابة المرشد الرئيسى للسفن الآتية من خليج أبى قير والمتجهة إلى ميناء الإسكندرية أو البوغاز.

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وعن أهميته أوضح «عبدالفتاح» أن الفنار يعتبر هو أشهر معالم المنتزة، وكان يأتى إليه عدد كبير من الزوار من أجل الصيد أو التصوير كما يعد كوبرى المنتزة من أشهر المعالم المميزة للمنتزه، واستغل المشهد الرائع لمياة البحر من أعلى الكوبرى في تصوير عدد من الأفلام المصرية القديمة، ويحرص الزوار والمصطافين على زيارة الكوبرى، والتقاط الصور التذكارية والسيلفي من أعلى الكوبرى.