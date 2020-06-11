شكرا لقرائتكم خبر عن ما السر وراء ارتفاع أسعار «الليمون» في الأسواق ؟ خبير يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الأسواق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الليمون، خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل سعر الكيلو ما بين 35 إلى 40 جنيهًا.

وكشفت شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة عن أن هناك زيادة في مبيعات الليمون بالسوق تخطت 30%، وانخفضت معدلات إنتاجه وتراجع المعروض منه بسبب التخزين، ما تسبب في رفع الأسعار.

من جانبه، قال على الفيومى، تاجر خضروات، لـ«المصري اليوم»، إن «الخضروات شهدت استقراراً ملحوظاً بسبب توافرها، خصوصًا الطماطم والبطاطس والفلفل والباذنجان والبصل والملوخية، بينما ارتفع سعر الليمون بدءًا من نهاية شهر رمضان، موضحًا أن الكيلو يباع في المزرعة بـ20 جنيهًا ليصل إلى سوق الجملة بـ30 جنيها وإلى تاجر التجزئة بـ35 جنيها ليشتريه المستهلك بـ40 أو ريما أعلى قليلًا».

وقال مجدى أبوالعلا، نقيب الفلاحين بالجيزة، إن «استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بسبب إنتاج العروات الجديدة، وزيادة الأنواع من المحاصيل»، لافتًا إلى أن «الحلقات الوسيطة المتعددة سبب متكرر لارتفاع معظم المنتجات الزراعية».

وأرجع الدكتور الدكتور عبداللاه سيد حسين، عميد كلية الزراعة بجامعة بنى سويف، ارتفاع أسعار الليمون إلى «عدم استقرار الطقس في الفترات الماضية، وهبوب بعض العواصف ومنها عاصفة التنين، ما أدى إلى تلف المحصول وتراجع المعروض منه، فضلًا عن عقد الأزهار وهى ظاهرة معروفة، وكثرة الإقبال من قبل المواطنين على شرائه بسبب فيتامين (سي)».

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