شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: سحب واسترداد 16 وحدة سكنية بمدينة بدر لمخالفة تغيير النشاط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم تنفيذ 16 قرار سحب واسترداد 16 وحدة سكنية بمدينة بدر، لمخالفة تغيير النشاط بالمجاورات (٢، ٣، ٥) بالحى الأول، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.
وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن الوحدات السكنية التي تم سحبها قام مالكوها بتحويلها إلى 35 محلاً تجاريا بالمخالفة.
وأكد رئيس الجهاز، أنه جارٍ استكمال حملات ضبط وإزالة المخالفات لتحقيق الانضباط في المدينة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعامل بقوة وحسم مع المخالفات بالمدن الجديدة، وتحويلها للنيابة العسكرية.
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