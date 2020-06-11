شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء فحوصات «كورونا» لطفل «4 سنوات» بالمنيا: «عُثر عليه داخل قطار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خضع طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، الخميس، لفحوصات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، قبل نقله لأقرب دور رعاية، بعد العثور عليه داخل محطة قطارات سكك حديد المنيا، دون التوصل إلى أحد من أسرته، إذ رفض الإفصاح بأي معلومات.

كان مجلس مدينة المنيا تلقى إشارة من مأمور محطة سكك حديد مدينة المنيا، يفيد العثور على طفل مجهول الهوية والعنوان، وعمره يتراوح نحو 4 سنوات، داخل المحطة، وتم التحفظ عليه وحسن معاملته ورعايته، لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كلف العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، مدحت رمضان سكرتير الوحدة المحلية، بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل الفرعية بمجلس المدينة، وفريق أطفال بلا مأوي، ومسؤول خطة نجدة الطفل بجمعية كريتاس، إذ انتقل فريق لاصطحاب الطفل لأقرب مستشفي وأجريت له التحاليل والأشعة اللازمة على نفقة الدولة، للتأكد من سلامة حالته الصحية، وجري إجراء تحليل فيروس «كورونا» له تمهيدا لنقله لأقرب دور رعاية لحمايته، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي له ومناقشته لمعرفة هويته، ومن ثم التواصل مع أسرته لاتخاذ اللازم.

بالعرض على النيابة العامة، قررت إيداع الطفل بمؤسسة البنين، وعرضه على الطبيب الشرعي لتسنينه «تحديد عمره».