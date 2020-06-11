شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن مبادرة شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2020 بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة شمال سيناء والموقع في القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019. ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 38,284

تعافي 10,289

وفيات 1,342

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن مبادرة شمال سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.