الصحة: بدء استقبال متعافي كورونا للتبرع بالبلازما في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير خدمات نقل الدم الإقليمية بوزارة الصحة، البدء في استقبال المتعافين من كورونا في بنوك الدم الإقليمية المنوط بها جمع بلازما المتعافين لتكون محافظة الأقصر ثاني محافظة بعد القاهرة.

وأضاف سراج في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه مع نهاية الأسبوع المقبل ستكون معظم البنوك الإقليمية الخمسة تعمل لاستقبال المتعافين.

Advertisements

كانت وزارة الصحة خصصت 5 مراكز نقل دم على مستوى الجمهورية، لسحب بلازما المتعافيين من كورونا، تشمل المركز القومي لنقل الدم بمنطقة العجوزة بالقاهرة، بالإضافة إلى عدد من المراكز الإقليمية لنقل الدم بمحافظات الإسكندرية والمنيا والأقصر وطنطا.

وكشفت وزارة الصحة، عن وجود مجموعة من المعايير والشروط المتعلقة بتبرع المتعافين من فيروس كورونا بالبلازما، أولها وجود دليل مسحة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، وثانيها سحب 2 مسحة سلبية كدليل على تعافي المصاب، وثالثها مرور 14 يومًا على المتعافى من آخر مسحة سلبية مع عدم ظهور أى أعراض أخرى للفيروس.

وأوضحت الوزارة أنه يتم توقيع الكشف الطبي على المتعافي، كما يجب أن يتوافر فيه أيضًا شروط التبرع بالدم الأساسية وهي أن يكون سنه بين 18 إلى 60 عامًا، ويكون وزنه أكثر من 50 كيلوجرام، كما يقوم بالإجابة على استبيان شروط التبرع بالدم للتأكد من خلوه من الأمراض القلبية أو الصدرية المزمنة، وعدم إجراءه عمليات كبري من قبل، موضحًا أن شروط التبرع لا تنطبق على أصحاب أمراض (الفيروسات الكبدية، نقص المناعة، الزهري، ومرضى الأورام، ومرضى السكري الذين يستخدمون حقن الأنسولين كعلاج)، بينما تنطبق شروط التبرع على أصحاب الأمراض المزمنة من "السكري والضغط" المنتظم جراء تناول جرعات الدواء الخاصة.