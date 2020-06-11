محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات: أعلن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عدة قرارات جديدة أثناء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة "كورونا" لمناقشة عودة الحياة تدريجيًا لطبيعتها. وقال هيكل، إنه تم التوافق على مد عمل المحلات لمدة ساعة يوميًا؛ لتكون حتى السادسة مساءً بدلا من الخامسة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد مدها.. وزير الإعلام يكشف المواعيد الجديدة للمحلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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