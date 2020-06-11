وزير الإعلام: بدء استلام اشتراكات النوادي 15 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:
أعلن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أنه تقرر بدء استلام اشتراكات النوادي من 15 حتى 30 يونيو.
وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صرح أمس بعودة النشاط الرياضي في الأندية ومراكز الشباب بداية من 15 يونيو الجاري.
وقال وزير الرياضة، إن النشاط سيعود إلى الأندية ومراكز الشباب يوم 15 يونيو وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والعودة وفقا للوائح.
وتابع: بداية من 15 يونيو ستعود الأندية لفتح أبوابها لعودة الموظفين وسيتم الإعلان يوم السبت والأحد المقبلين عن كافة التفاصيل الكاملة لعودة النشاط والإجراءات.
وأكد: لن تشهد تلك الفترة عودة التدريبات للفرق الرياضية ولكن ستشهد تجهيز الأندية للمنشآت والصالات الرياضية حتي يوم 30 يونيو.
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