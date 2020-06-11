تعرف على الفائزين.. "الأعلى للثقافة" يعتمد نتيجة مسابقة "اسمع وعبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

اعتمد الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة نتيجة مسابقة "اسمع وعبّر" التي أقامها المركز القومي لثقافة الطفل؛ وذلك في إطار مبادرة وزارة الثقافة "خليك في البيت الثقافة بين إيديك" التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وتم اختيار الفائزين في المسابقة، وهم، في مجال التعبير الفني بالرسم: المركز الأول جنات محمد أحمد، المركز الثاني يارا عمرو أسامة، المركز الثالث جولي جورج صبحي، المركز الرابع عبدالرحمن محمد قطب، المركز الخامس مناصفةً بين شروق محمد أحمد ومصطفى محمود محمد، ومن المركز السادس حتى العاشر فاز به رفيدة يحيى محمد، وشادي محمد عبدالمعبود، وميار محمد عكر، ومنة الله أحمد أبوضيف، ولجين رامي محمود.

وفي مجال التعبير الفني بالفيديو، المركز الأول يمنى جمال، المركز الثاني ساندي سالم محمد، المركز الثالث ريناد عادل عوض، المركز الرابع كرمينا سامح صبحي، المركز الخامس مناصفةً بين عبدالرحمن محمد ماهر ومروة سليمان مصطفى، ومن المركز السادس حتى العاشر فاز يوانا ناجح زكي، بسملة ناجى صلاح الدين، ومازن محمد عكر، وأحمد منير عبد الصبور.

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