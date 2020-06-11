بعد قرار الحكومة.. 3 محافظات في المقدمة لتطبيق قرار فتح دور العبادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بدء فتح دور العبادة بالمحافظات الأقل إصابة بفيروس "كورونا المستجد"، مطلع يوليو المقبل، مع مراعاة الإجراءات الوقائية وتقييم الموقف أولًا بأول.

جاء ذلك عقب انتهاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة "كورونا" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس؛ لمناقشة عدد من الملفات المختلفة من بينها عودة الحياة تدريجيًا لطبيعتها.

ووفق بيانات وزارة الصحة، فإن محافظات البحر الأحمر، ومطروح، وجنوب سيناء، سجلت أقل معدلات إصابات بفيروس "كورونا" منذ بداية الأزمة منتصف فبراير الماضي.

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بينما تصدرت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، قائمة المحافظات الأكثر إصابة بفيروس "كورونا" مسجلة أعلى معدل حتى الآن بنحو 50% من إجمالي عدد الإصابات.

وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس "كورونا المستجد" حتى أمس الأربعاء، 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 وفاة.

وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة "كورونا"، تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الرابعة صباحًا بشكل يومي، وإعادة حركة السياحة والطيران للمحافظات الساحلية مطلع يوليو، واستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات حتى إشعار آخر.