ارتكبوا 49 جريمة.. الداخلية تضبط 8 تشكيلات عصابية في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية بمختلف المحافظات .
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 8 تشكيلات عصابية ضمت 20 متهمًا "من بينهم متهمان هاربان"، ارتكبوا 49 واقعة سرقات "مساكن"، دراجات نارية ، نشل هواتف محمولة، سرقات متنوعة" بنطاق مديريات أمن (الغربية، المنوفية، الدقهلية، كفر الشيخ)
وبلغت إجمالي المضبوطات ( 1,250 كيلو جرام ) مشغولات ذهبية، ( 19 ) دراجة نارية، من بينهم (2) مركبة توك توك، ومبالغ مالية قدرها ( 3400 دولار أمريكي، 57920 جنيه)، 16 هاتف محمول وبعض الأجهزة المنزلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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