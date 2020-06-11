ارتكبوا 49 جريمة.. الداخلية تضبط 8 تشكيلات عصابية في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية بمختلف المحافظات .

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 8 تشكيلات عصابية ضمت 20 متهمًا "من بينهم متهمان هاربان"، ارتكبوا 49 واقعة سرقات "مساكن"، دراجات نارية ، نشل هواتف محمولة، سرقات متنوعة" بنطاق مديريات أمن (الغربية، المنوفية، الدقهلية، كفر الشيخ)

وبلغت إجمالي المضبوطات ( 1,250 كيلو جرام ) مشغولات ذهبية، ( 19 ) دراجة نارية، من بينهم (2) مركبة توك توك، ومبالغ مالية قدرها ( 3400 دولار أمريكي، 57920 جنيه)، 16 هاتف محمول وبعض الأجهزة المنزلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .