سقوط تشكيل عصابي لسرقة السيارات من قائديها بالإكراه في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات من قائديها بالإكراه بالإسكندرية.

تلقى قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبال سائق - مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية مُصاب بجرح نافذ بالصدر وكدمة بالوجه، وما قرره بقيام أربعة مجهولين باستقلال السيارة الفان قيادته من منطقة الكيلو 21 بزعم توصيلهم لإحدى المناطق بدائرة القسم، وحال سيره بالسيارة قاموا بافتعال مشاجرة معه والتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض محدثين ما به من إصابات واستولوا منه على السيارة وهاتفه المحمول وهربوا.

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وعلى الفور تم تشكل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة(4 عاطلين – لهم معلومات جنائية) .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض عبارة عن "سكين")، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة وقيامهم بتكوينهم تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في مجال سرقة السيارات من قائديها بالإكراه .

وتم بإرشاد المتهمين ضبط السيارة المُبلغ بسرقتها بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة وكذا الهاتف المحمول المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .