كبلوا يده وهددوه بالإيذاء.. كشف لغز سرقة أجنبي بالإكراه في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، لغز سرقة مصوغات ذهبيه من مسكن شخص يحمل جنسية دولة أجنبيه، بالإكراه، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص، تم ضبط 3 منهم.

تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية من أحد الأشخاص "يحمل جنسية دولة أجنبية" بأنه حال تواجده بمسكنه تناهى لسمعه صوت طرق على باب الشقة، ولدى فتحه الباب فوجئ بـ 4 أشخاص "مجهولين" قاموا بدفعه داخل الشقة، وتكبيل يديه بلاصق وتهديده بالإيذاء، واستولوا على (كمية من المصوغات الذهبية- هاتف محمول- مبلغ مالي- 3 ساعات يد) من داخل دولاب غرفة النوم ولاذوا بالفرار.

توصلت جهود البحث إلى تحديد مرتكبي الواقعة (سائق، عامل بذات محل عمل المجني، عاطل، وآخرين هاربين).

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبط ثلاثة من المتهمين وبحوزة أحدهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمان الهاربان، وأقر الثاني بأنه نظراً لعمله بذات محل عمل المجني عليه, وعلمه باحتفاظه لمبالغ مالية ومصوغات ذهبية بمسكنه، اختمرت في ذهنه فكرة سرقته وفي سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المسروقات، وأضافوا بأن باقي المسروقات بحوزة المتهمان الهاربان" جاري ضبطهما".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.