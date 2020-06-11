"الأمن العام" يداهم البؤر الإجرامية بمركز سنمود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية وإدارة قوات الأمن حملة مكبرة، استهدفت دائرة مركز شرطة سمنود لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف العناصر الإجرامية الخطرة من حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة والعناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا والمحكوم عليهم الهاربين.

واسفرت جهودها بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط 13 قطعة سلاح ناري بحوزة 13 متهما ،17 طلقة مختلفة الأعيرة ، 10 قضايا إتجار في المخدرات ،8 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في العديد من القضايا ومن بينها (مخدرات وسلاح ناري، ضرب، تزوير، شروع في قتل، قتل)، 9 قطع أسلحة بيضاء وتنفيذ 271 حكم قضائي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .