انقلاب سيارة محملة بـ"سن" واصطدام 3 سيارات أعلى الدائري المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: شهد الطريق الدائري في الاتجاه القادم من المعادي اتجاه المنيب أعلى البساتين بعض الكثافات المرورية، نتيجة انقلاب سيارة نقل محملة بـ "سن"، واصطدام 3 سيارات. تلقت الإدارة العامة للمرور إخطارا بانقلاب سيارة نقل على الطريق الدائري في الاتجاه القادم من المعادي اتجاه المنيب واصطدام 3 سيارات، وعلى الفور انتقلت قيادات الإدارة لمكان الحادث لرفع السيارات من على الطريق وسحب الكثافات المرورية وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

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