حاول الاعتداء على سيدة.. ضبط عاطل اقتحم منزلًا في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عاطلًا اقتحم منزلًا بمنطقة الساحل، وهدد سيدة بسلاح أبيض واستولى على مبلغ مالي.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بدائرة القسم؛ لمتابعة الحالة الأمنية تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة، باستبيان الأمر تم ضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، سبق اتهامه في عديد من القضايا آخرها "سرقة" وبحوزته (مبلغ مالي- سلاح أبيض "كتر").

بسؤال المجني عليهما (حارس عقار وزوجة) قررت الثانية بأنها حال تواجدها داخل الغرفة سكنها فوجئت بقيام المتهم بالدخول للغرفة وتهديدها باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته واستولى منها على المبلغ المالي المضبوط بحوزته ولاذ بالفرار فاستغاثت وزوجها.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجني عليها أيدها واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه عقب مشاهدته لباب الغرفة غير محكم الغلق.