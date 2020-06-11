أخبار مصر | ياسمين فؤاد تشارك في اجتماع مجلس إدارة شئون البيئة

شاركت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في اجتماع مجلس إدارة شئون البيئة، لمتابعة آخر مستجدات جهود دمج البعد البيئي في التعليم والصناعة.

وأعربت فؤاد، خلال ترأسها للجلسة (٥٣) لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) عن سعادتها بالخطوات المحرزة في مجال دمج البعد البيئي في التعليم الجامعي وما قبله كبارقة أمل لتحول الجهود الحثيثة في هذا المجال لواقع ملموس.

وأكدت فؤاد، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على إدراج مجال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ضمن موضوعات الحصول على درجة الماجستير ليضيف مجالا جديدا للدراسات البيئية في مصر في ظل التوجه العالمي بشكل عام وتوجه الدولة نحو تحقيق الاستدامة في الموارد للأجيال القادمة.

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كما تم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تسليم الجزء الأول من مفاهيم البيئة العالمية في موضوعات تغير المناخ التنوع البيولوجي والتصحر لدمجها في المناهج التعليمية للطلاب من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية، بالإضافة إلى دمج الأنشطة البيئية ضمن أنشطة الطلاب والتي ستكون تفاعلية في ظل التحول الرقمي للتعليم في مصر وذلك خلال ترأس سيادتها للاجتماع وبمشاركة الدكتورة ايناس ابو طالب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وأعضاء مجلس ادارة الجهاز.

واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع البروتوكول الذي وقعته وزارة البيئة مع وزارة الصناعة والتجارة منذ أيام قليلة بشأن تيسير إجراءات منح التراخيص واستيفاء الاشتراطات البيئية بالمنشآت الصناعية، حيث أكدت فؤاد أنه يعد آلية تنسيقية بين جهاز شئون البيئة وهيئة التنمية الصناعية فيما يخص التراخيص والتفتيش على المنشآت الصناعية، خاصة أن وزارة البيئة تمتلك ١٩ فرعا اقليميا ومعامل على مستوى الجمهورية، بحيث يتم تقسيم الأدوار وتحديدها بين جهاز شئون البيئة والهيئة بما يضمن تيسير ودقة العمل لدعم الاستثمار والتنمية.

وناقشت فؤاد، عدد من الموضوعات المتعلقة بالإجراءات المنظمة لتداول المواد الخاضعة لبرتوكول مونتريال المتعلق بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون في ضوء دور وزارة البيئة فى متابعة تنفيذ التزامات مصر في الاتفاقيات الدولية البيئية، وتوصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الاداء البيئي لعدد من الشركات المتداولة والمستخدمة للفحم الحجري والبترولي.

كما ناقشت مع أعضاء المجلس الاشتراطات البيئية الفنية الخاصة بصيانة وتجديد المماشي والسقالات والمنشآت الشاطئية الخفيفة بالسواحل المصرية، حيث تم الاتفاق على استعراض دليل الاشتراطات بعد مراجعة اللجنة العليا للتراخيص مع الأخذ في الاعتبار عدد من النقاط منها الإدارة السليمة للمخلفات الناتجة عن أعمال الصيانة مع استخدام مواد صديقة للبيئة في الصيانة، والالتزام بتطبيق المعايير البيئية المنصوص عليها بالقانون.