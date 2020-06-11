أخبار مصر | برلمانية: وثائق التأمين توفر للمصابين بكورونا التغطية العلاجية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 12:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية: وثائق التأمين توفر للمصابين بكورونا التغطية العلاجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بتوجيهات هيئة الرقابة المالية بشأن قيام الشركات التي تستحوذ على عملاء التأمين، بتوفير التغطية العلاجية لمصابي فيروس كورونا من المؤمن عليهم لديها بصورة كاملة.

وقالت في بيان، إن المؤمن عليهم لهم الحق الكامل على الشركات في توفير التغطية العلاجية لهم، خاصة في ظل أزمة كورونا والاعباء المالية التي تفرضها على المصابين بالفيروس.

وثمنت مجهودات الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورؤساء شركات التأمين بسبب تحملهم مسئوليتهم خلال الظروف الحالية تأكيد دور وثائق التأمين الطبي من تغطية نفقات العلاج من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لحملة وثائق التأمين الطبى.

وأشارت إلى أن الشركات أبدت مرونة كبيرة في إعادة التغطية التأمينية لعملائها (المؤمن عليهم) وسداد تكاليف متطلبات التشخيص حتى يتم تحديد مدى إيجابية أو سلبية الإصابة بفيروس كورونا.