أخبار مصر | المنشآت السياحية: تشغيل 50 % فقط من العمالة بالمطاعم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 12:16 مساءً - انت الان تقراء خبر المنشآت السياحية: تشغيل 50 % فقط من العمالة بالمطاعم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عادل المصرى رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، عن الضوابط والاشتراطات التي أقرتها وزارة السياحة والآثار التي تخص العاملين في المطاعم والكافيتريات والحلوانية السياحية، وذلك في حال صدور قرار إعادة التشغيل من رئاسة الوزراء.

وحول الضوابط الخاصة بالعاملين بالمنشآت السياحية وما اقرته الضوابط والاشتراطات الصحية قال عادل المصرى، إن المطاعم والكافيتريات والحوانية السياحية ستعمل بنسبة 50% من حجم عمالتها وذلك كحد أقصى إلى حين إشعار أخر.

وشدد على أن كل منشأة يجب أن تراعي الاشتراطات التالية:

- إجراء قياس درجات الحرارة لجميع العاملين يوميًا

- إخطار وزارة الصحة والسكان بأي حالة إصابة يتم اكتشافها

- توفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين ومواد التعقيم من خلال الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

- التزام جميع العاملين في المنشآة بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل.

- عدم تشغيل من يعاني من أعراض مرضية. Advertisements

- التوعية الدورية للعاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والإجراءات الوقائية في التعامل.