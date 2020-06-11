أخبار مصر | عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 12:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عودة النشاط الرياضى والصلاة بالمساجد وحركة الطيران والسياحة وحسم موقف حظر التجوال، وإعلان النتائج بعد قليل.

وكشف مصدر خاص إلى الخليج 365، بعض تلك القرارات المقرر صدورها بعد قليل، والتي تتضمن مد عمل المحلات التجارية لمدة ساعة إضافية لينتهي العمل بها في السادسة بدلا من الخامسة، بالإضافة إلى عودة حركة السياحة والطيران في المحافظات الأقل إصابة بالفيروس اعتبارا من أول يوليو، مع حظر حركة المواطنين من الثامنة مساء وحتى الرابعة صباحا.

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