أخبار مصر | عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 12:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عودة النشاط الرياضى والصلاة بالمساجد وحركة الطيران والسياحة وحسم موقف حظر التجوال، وإعلان النتائج بعد قليل.
وكشف مصدر خاص إلى الخليج 365، بعض تلك القرارات المقرر صدورها بعد قليل، والتي تتضمن مد عمل المحلات التجارية لمدة ساعة إضافية لينتهي العمل بها في السادسة بدلا من الخامسة، بالإضافة إلى عودة حركة السياحة والطيران في المحافظات الأقل إصابة بالفيروس اعتبارا من أول يوليو، مع حظر حركة المواطنين من الثامنة مساء وحتى الرابعة صباحا.
وكشف المصدر، عن دراسة فتح دور العبادة اعتبارا من أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا، مع استمرار غلق المتنزهات حتى نهاية الشهر الحالي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد أعلن إنه سيتم العمل على بدء العودة التدريجية في كافة قطاعات الدولة اعتبارًا من منتصف شهر يونيو المقبل، على أن يتم العودة في بعض الأنشطة مثل: الأنشطة الرياضية وفتح بعض النوادي ومراكز الشباب والسماح للمطاعم بأن تفتح أبوابها أمام الجمهور، ولكن مع التشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي "اعتبارًا من منتصف يونيو المقبل سنعمل على دراسة إقامة بعض الشعائر في دور العبادة، لكننا سنأخذ بعض الوقت لإتمام ذلك، من حيث دراسة الآليات والتوقيت الملائم والإجراءات التي يمكن أن تتخذ، بحيث تضمن سلامة المواطنين".