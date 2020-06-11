أخبار مصر | السياحة والآثار تنتهي من "الكود المصري" كحماية جديدة للفنادق السياحية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 12:16 مساءً - انت الان تقراء خبر السياحة والآثار تنتهي من "الكود المصري" كحماية جديدة للفنادق السياحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم الخميس، عن انتهائها من كود جديد لحماية الفنادق السياحية ضد أخطار الحريق.

وحسب البيان فقد انتهت الوزارة من إعداد قائمة المراجعة التي تتضمن بنود الكود المصري اللازم توافرها داخل الفنادق بجميع أنواعها (الثابتة والعائمة) والمطاعم السياحية لحمايتها ضد أخطار الحريق.

ومن ناحيته، أشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية إلى أن الوزارة انتهت من إعداد هذه القائمة بالتعاون مع الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وغرفتي المنشآت الفندقية، والسياحية.

وأشار إلى أن ذلك تم بعد عقد عدة اجتماعات لوضع آلية تنظيمية لسرعة إصدار الكود المصري الجديد لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ الخاصة بالحماية المدنية بالفنادق والمنشآت السياحية ضد اخطار الحريق.