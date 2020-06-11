أخبار مصر | الزراعة: ضبط 14 ألف طن خامات وأعلاف غير صالحة بالبحيرة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 12:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزراعة: ضبط 14 ألف طن خامات وأعلاف غير صالحة بالبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، عن تكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفى ظل الرقابة الصارمة، والتفتيش المفاجئ، الذي يقوم به لجان حيادية دورية متعاقبة تضم ممثلين عن كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمي للأغذية.

جاء ذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والأعلاف.

وأكد سليمان أن عمليات التفتيش تتم بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات، حيث وردت معلومات عن قيام أحد مصانع الاعلاف بمحافظة البحيرة، بتصنيع اعلاف من خامات منتهية الصلاحية وغير مطابقة ظاهريًا للمواصفات القياسية، والمصنع غير مرخص له بتصنيع الأعلاف.

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وأضاف سليمان أنه تم التنسيق بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، وشرطة البيئة والمسطحات، بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة، ومديرية زراعة النوباريه، وداهمت القوة المصنع.

وتبين خلال المداهمة أن المصنع يعمل بدون ترخيص وتم ضبط (3055 طن) اعلاف ماشيه واسماك منتج نهائى جاهز للتداول بدون ترخيص، وغير مسجل بوزارة الزراعة فيما يعد غش تجارى ووجود (11352 طن) مواد خام بدون بيانات ومجهولة المصدر غير مطابقة ظاهريًا للمواصفات القياسية، قد تم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات المذكورة والقائمين عليها.

ومن ناحيته يؤكد المهندس عبد العزيز إمام مدير عام الإدارة العامة للأعلاف بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن الوزارة تراقب صناعة الأعلاف وتداولها على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع، للتأكد من تصنيع أعلاف طبقًا لتسجيلات معتمدة من وزارة الزراعة، ويتم تصنيعها في مصانع مرخص لها بذلك من الوزارة لتحقق أعلى معدلات أداء إنتاجي وتناسلي ومناعي سواء كان للحيوان أو للطائر أو الأسماك، مؤكدًا أن هذا واجبنا ورسالتنا نؤديها مهما كانت الظروف، لنوفر لشعب مصر العظيم الغذاء البروتيني من أصل حيواني صحي أمن

وفي سياق آخر، أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال شهر مايو، حيث بلغ أجمالي المضبوطات حوالي 85 طن و631 كجم في 25 محافظة، وجاء ذلك وفق التقرير الذي تلقاه من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.