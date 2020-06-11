أخبار مصر | ننشر التفاصيل الكاملة للضوابط والاشتراطات الصحية لإعادة تشغيل المطاعم السياحية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 12:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ننشر التفاصيل الكاملة للضوابط والاشتراطات الصحية لإعادة تشغيل المطاعم السياحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عادل المصري رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، عن أن الضوابط التي اعتمدتها وزارة السياحة والآثار لإعادة تشغيل المطاعم والكافيتريات والحلوانية السياحية.

وأضاف المصري، أن تلك الضوابط تضمنت ضرورة حصول المنشآة على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار ومن الغرفة كشرط أساسي للسماح لها بالتشغيل.

كما يشترط الإالتزام باشتراطات وزارة الصحة والسكان بشآن التكييف المركزي، وقيام مدير المنشآة بتوقيع إقرار التزامه بالضوابط والإشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل، وحال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات يتم سحب رخصة مدير المنشآة ووقف نشاطها.

واشترطت الضوابط -حسب تصريحات المصري- أن تعمل المنشآة بنسبة 50 ٪ فقط من طاقتها الاستعابية للرواد والزبائن وذلك كحد أقصى إلى حين إشعار أخر.

وشدد أن هذه النسبة الـ 50% يجب مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي معاها، وترك مسافة لاتقل عن مترين بين كل طالوة طعام وأخرى، ومتر واحد بين كل شخص وآخر على المائدة الواحدة، مع الأخذ في الاعتبار العائلات حد أقصى (6) أفراد على المائدة الكبيرة.

وأوضح المصري، أن ضمن الضوابط تشغيل المصاعد -إن وجدت- تكون بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية لها.

غلق أماكن ألعاب الأطفال وحظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أى نشاط يتعلق بتجمعات.

حظر تقديم الشيشة، وإزالة المفارش القماش من على موائد الطعام واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام (تستخدم مرة واحدة) وذلك قدر المستطاع، وفي حالة استخدام المفارش القماش، يتم الإلتزام بتغيير المفارش بعد كل مستخدم.

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كما أقرت الضوابط والاشتراطات الصحية لتشغيل المطاعم والكافتيريات والحلوانية، الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع، مع ضرورة توفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام.

ووضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياه والمصاعد، وكذلك الالتزام بتعقيم جميع نقاط التلامس "مثل مقابض الأبواب، وصنابير المياه" بشكل دوري في كافة الأنحاء، وتعقيم دورات المياه بين كل عميل وأخر باسخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، وتطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم.

كما أكد رئيس غرفة المنشآت السياحية أن الظوابط اشتملت على بحظر البوفيهات المفتوحة مع السماح بخدمة البوفيه "غير المفتوح" واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة.

كما ألزمت الغرفة المنشأة بوضع لافتات عند مدخلها بعدم دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا، وتوفير مطهرات للأيدي في مداخل المنشآة، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم قب الدخول، ووضع الإرشادات التوعوية في جميع أنحاء المنشآة، وتوفير سلات مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس في الحمامات والمطابخ، والتخلص من النفايات بشكل آمن وفقا لإرشادات وزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة، وإلتزام المنشأة بتوفير تهوية جيدة في الأماكن المغلقة وتنظيف فلاتر التكييفات بصورة دورية.

تفعيل الحجز المسبق

كما أكد رئيس غرفة المنشآت السياحية على ضرورة تقليل التزاحم والتدافع عند مدخل المنشآة من خلال وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار، إما عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية، أو التليفون، أو أي وسيلة أخرى.

خدمة توصيل الطلبات للمنازل

وبالنسبة إلى خدمة الـTake-away وتوصيل الطلبات إلى المنازل، أوضح المصري أنه سيتم تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والجسدى وترك مسافة "متر"بين كل عميل وأخر داخل المطعم للطلب والدفع والحصول على إيصال ثم الخروج، وعدم قيام العميل بالانتظار داخل المطعم على أن يقوم مندوب المطعم بتسليم الطلبات في المساحة المكشوفة بالخارج، ووضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن انتظار رواد