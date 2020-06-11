مصر | " كنت بعتبره زى ابني".. أقوال ابنة عجوز الساحل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 12:16 مساءً - انت الان تقراء خبر " كنت بعتبره زى ابني".. أقوال ابنة عجوز الساحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت نيابة الساحل بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الخميس، إلى أقوال ابنة سيدة مسنة قتلت على يد عاطل داخل مسكنها وسرقتها، حيث قالت إن والدتها كانت مريضة منذ سنوات وكانت دائما تزورها من وقت لأخر للاطمئنان عليها، وكان حفيدها يطمئن عليها أيضا هو وصديقه دائما، وأضافت أن قبل الواقعة بأسبوعين طلب صديق نجلها منه أن يعطيه نسخة من مفتاح الشقة للذهاب بين الحين والآخر، أثناء عدم تواجده للاطمئنان على جدته نظرا لصداقته مع حفيد المجني عليها وذهابهما المتكرر لديها وقضاء احتياجاتهم، ويوم الواقعة قررت بأنها حال عودتها للشقة سكنها، والطرق على الباب، لم تستجب والدتها، فأمرت ابنها بالدخول من نافذة المطبخ، ليكتشف وفاة جدته، وسرقة شاشة التلفاز من داخل الشقة، وأضافت أنها لم تكن تتوقع بأن صديق نجلها هو من يقوم بارتكاب الجريمة فكانت صدمة بالنسبالها حيث كان بمثابة ابنها.

كما أمرت النيابة العامة فى وقت سابق بتشريح جثة المجنى عليها وإرسال تقرير وافى عن سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وكشفت مناظرة النيابة للجثة أنها لسيدة مسنة سبعينية العمر ووجود سحجات وكدمات حول العنق ومسجاه على الأرض على ظهرها.

البداية تعود عندما تبلغ لقسم شرطة الساحل، بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل شقتها، وبالانتقال إلى المكان والفحص تبين صحة البلاغ.

تم تشكيل فريق بحث جنائي، برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وتوصل فريق البحث إلى أن مرتكب الواقعة عاطل، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم الساحل.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المشتبه به ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدافع السرقة، وأوضح أنه نظرًا لوجود علاقة صداقة تجمعه بحفيد المجنى عليها، تمكن من الحصول على نسخة من مفتاح شقتها، لقضاء طلباتها إلا أنه عقد العزم على سرقتها والتخلص منها.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات، والتى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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مهربة جمركيا.. ضبط أدوية نفسية وعصبية بالقاهرة

ونجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بداخل مخزنين لتجارة وبيع الأدوية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.

كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث قيام صاحب عيادة طبية بمجمع عيادات كائن بمنطقة التجمع الخامس، بإنشاء مخزن ملحق بالعيادة "بدون ترخيص" لبيع الأدوية الخاصة بالتخسيس المهربة جمركيًا ومجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المخزن المشار إليه، وتبين أن القائمين على إدارة المخزن شخصين (طالب، حاصل على بكالوريوس تجارة)، وبالتفتيش تم ضبط كمية كبيرة من الأدوية والمستحضرات التى تُباع بدون ترخيص ومخزنة بطريقة تؤدى إلى إتلافها وتعريض مستخدميها لأضرار صحية.

وبمواجهتهما أقرا بإدارة المخزن الخاص بالطبيب وبيعهما للادوية والعقاقير الطبية المضبوطة بناء على تذاكر طبية صادرة منه لمرضاه من ذوى السمنة المفرطة راغبى التخسيس.

كما تمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات اللازمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط مسئولين عن مخزن تابع لإحدى الصيدليات كائن بمنطقة التجمع الخامس "بدون ترخيص"، حيث ضبط داخل المخزن كمية كبيرة من الأدوية والعقاقير المدرجة بجدول المخدرات والمؤثرة على الصحة النفسية والعصبية.

وبمواجهتهما اعترفا بإدارة المخدزن لحساب صاحب الصيدلية وقيامهما ببيع تلك العقاقير والأدوية للإستفادة المادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري والنصب والإحتيال على المواطنيين