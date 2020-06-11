شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تناقش 86 رسالة ماجستير «أون لاين» بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، منح الجامعة 442 رسالة ماجستير ودكتوراه في التخصصات العلمية المختلفة بجميع كليات الجامعة من 15 مارس 2020 وحتى الآن، خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال الدكتور هشام جابر، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إنه تم خلال هذه الفترة التي تزامنت مع الفيروس مناقشة 86 رسالة ماجستير ودكتوراة وذلك للطلاب المصريين والوافدين بطريقة «أون لاين» عبر خدمة الفيديو كونفرانس، للمشرفين الذين حالت ظروفهم من التواجد بمكان المناقشة، وتيسيرا للعمل في هذه الظروف، حيث اقتصر حضور مناقشة الرسائل العلمية على لجنة الفحص والمناقشة للطلاب والسماح باشتراك المناقش الخارجي عن بعد نظراً لظروف الحظر.

وأوضح أنه تم مناقشه ٣٥٦ رسالة ماجستير ودكتوراه بالطريقة التقليدية للطلاب المصريين والوافدين في نفس الفترة.