شكرا لقرائتكم خبر عن «حجر ملوي»: تعافي 18 مصابًا بـ«كورونا».. وتحويل 2 للعزل المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى الحجر الصحي بمركز ملوي بالمنيا، تعافي 18 مصابا من وباء كورونا المستجد، وخروجهم من المستشفى وعودتهم إلى منازلهم، بالإضافة إلى تحويل مصابين اثنين من الحجر الصحي إلى العزل المنزلي لتماثلهم للشفاء.

وأشارت المستشفى إلى وفاة مصاب سبق تحويله من مستشفى جراحات اليوم، واستمرار علاج 121 مصابا داخل أقسام العزل والرعاية بالمستشفى.

فيما واصلت الوحدات المحلية بالمنيا عمليات التطهير والتعقيم خاصة للمنشآت الحيوية التي يتردد عليها المواطنين، وأيضا لمناطق الإصابة.