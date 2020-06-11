شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب فيديو وفاة مريض.. إعفاء مدير مستشفى المطرية التعليمي من منصبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، تشكيل لجنة للتحقيق في ما هو منسوب لمستشفى المطرية التعليمي من خلال فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يتناول واقعة وفاة مريض بمستشفى المطرية التعليمي للوقوف على صحة الواقعة.

وباشرت اللجنة أعمالها اعتبارا من الخامسة عصر الأربعاء الموافق 10 يونيو وامتد عملها حتى وقت متأخر امتد إلى صباح اليوم الخميس، وبناءا على ما انتهت إليه اللجنة تقرر إعفاء مدير مستشفى المطرية التعليمي من منصبه مع استكمال التحقيقات اليوم.